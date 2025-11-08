ファジアーノ岡山 ８日、サッカーJ1・ファジアーノ岡山のJ1残留が決まりました。先に試合が行われた18位の横浜FCが敗れたためです。ファジアーノはアウェーで川崎フロンターレと対戦。後半アディショナルタイムに松本が同点ゴールを奪い、1-1で引き分けました。