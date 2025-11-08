■これまでのあらすじ結婚を機に彼と海外へ行くと伝えた凜は、母の激しい反対を受ける。かつて母のために夢を諦めた彼女にとって、その言葉は痛烈だった。幼い日に「お母さんを守る」と誓った記憶が今も心を縛る中、彼の「もっと僕を頼って」という言葉が凜を支える。だがその矢先、母から「弟が実家から金目のものを持ち出した」と知らせる電話が。投資に失敗し、窮地に立つ弟――その1年半前、彼は偶然見かけた姉の高級マンショ