ＪＲＡが発売した１１月８日のＷＩＮ５は、的中１票で、払戻金は３億１２４８万９９４０円となった。１０月４日（土曜）から１２月２８日（日曜）まで、通常の日曜日や祝休日の競馬開催日に加え、土曜日もＷＩＮ５の発売を行う「ＷＩＮ５ボリュームアップキャンペーン」が始まって以来、払戻金が１億円を超えたのは今回で３度目。先月１９日には歴代最高の５億６２５２万１６１０円が出ている。発売票数は４４６万４１４２票だ