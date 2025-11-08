◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）が６５、日米通算１１勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が６８で回り、通算１５アンダーで首位に並んだ。米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は６８で回り、通算１４アンダーの３位。国内メルセデス・ランク首位の佐久間朱莉（大