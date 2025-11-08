映画「ハリー・ポッター」の名シーンが味わえる！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（スタジオツアー東京）が、昨年日本で初開催し好評を博したクリスマスシーズン限定、特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を、2025年11月8日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で開催。昨年に続き2回目となる今回は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場するホグワーツのクリ