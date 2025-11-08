TSMCの社内運動会で写真に納まる魏哲家会長兼CEO（左）と米エヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝8日、台湾・新竹県（共同）【新竹共同】半導体の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）と、米エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが8日、TSMCの社内運動会で顔をそろえた。強力な分業体制で世界のハイテク業界を動かす2人が結束をアピールした。TSMCは世界最先端の半導体生産技術を誇る。