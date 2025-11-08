◇サッカーJ1リーグ第36節 鹿島2-1横浜FC(8日、メルカリスタジアム)勝ち点32の18位につける横浜FCは、首位を走る鹿島アントラーズに1-2で敗戦。あす9日にもJ2降格が確定する可能性が出てきました。前半、横浜FCが相手ゴール前まで迫る時間帯もありましたが、得点を奪えず。すると後半17分、J1得点数トップのFWレオ セアラ選手に先制点を決められます。さらに直後にもMF知念慶選手にヘディングシュートで追加点を許しました。それで