写真＆動画：ミセス偉業達成！大森元貴が投稿した記念盾、1億回再生突破の今年上半期にリリースした4曲MV 大森元貴（Vo、Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key）からなるMrs. GREEN APPLEが、2025年7月までに全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超え、史上初の“国内ストリーミング100億回達成アーティスト”となった。 ■大森元貴は“100億回”が刻まれた記念の盾写真を公開 大森は自身のI