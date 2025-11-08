ドジャースのウィル・スミス捕手が、フリーエージェント（FA）となっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手とミゲル・ロハス内野手の残留を熱望した。米メディア『ドジャース・ネーション』が6日（日本時間7日）に伝えたもので、クラブハウスでリーダー的存在のベテラン2人にラブコールを贈った。 ■「球団も戻すために動くだろう」 スミスは今回のワールドシ