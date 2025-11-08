2025年11月8日午前10時半ごろ、北海道室蘭市の商業施設の駐車場で70代の女性が運転する乗用車が、駐車していたほかの乗用車に衝突する事故がありました。警察によりますと、女性は駐車場内で右折しようとしたところ、車止めの柵と駐車していた乗用車に衝突し、さらに衝突された乗用車が別の乗用車にぶつかったということです。女性は1人で乗用車に乗っていて、衝突された2台には誰も乗っていませんでした。この事故によるけが人は