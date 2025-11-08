大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が8日、福岡県糸島市の部屋で九州場所（9日初日、福岡国際センター）へ向け、最終調整を行った。本場所用の締め込み姿で四股、すり足などの基礎運動で汗を流した。ぶつかり稽古では幕下以下の力士に胸を出し、若い衆にアドバイスを送る場面もあった。5場所目での横綱初優勝が懸かる九州場所。高砂部屋への出稽古などで調整し、「何とか間に合った。気を抜かずに、しっかり頑張る」と力