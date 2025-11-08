ブシロードは7日、都内で「世界に羽ばたけ！バンドリ×羽田空港 スペシャルコラボ」記者発表会見を開催した。BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトに登場するリアルバンド「Roselia（ロゼリア）」が、2025年11月から翌年2月にかけて自身初となるASIA TOURを開催することから、ツアー出発に先駆けた記者会見を行った。【写真】足細っ！美しい…CA姿のRoselia5人ツアーは大阪・東京での国内公演に加え、シンガポール、ソウル、