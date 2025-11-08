ＪＲ東海は１日、三重県尾鷲市の尾鷲魚市場で毎月第１土曜に行われる朝市「尾鷲イタダキ市」に合わせ、名古屋駅発の夜行列車を運行した。在来線の乗客増を目指すＪＲ東海と、人口減が進む地域の活性化を図る市側の狙いが重なった企画で、朝市に合わせた夜行列車はＪＲ東海では初めてだった。（吉田悠馬）「スイッチバック」も１０月３１日午後１１時５４分、「キハ７５形」２両編成がエンジンの轟音（ごうおん）を響かせて名古