プロ野球・ヤクルトは8日、MLBに対して村上宗隆選手のポスティング申請を行い、MLB全30球団へ通知されたと発表しました。先日MLB公式サイトで発表された『今オフのFAでの注目選手』にて、日本人最上位となる全体8位に選出された村上宗隆選手。2022年には首位打者(.318)、本塁打王(56本)、打点王(134点)の打撃3冠に輝き、2023年のWBC準決勝メキシコ戦では逆転サヨナラのタイムリーを放つと、決勝のアメリカ戦でもホームランをマーク