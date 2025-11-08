合宿に合流し、高橋宏（左）と話す岡本＝サンマリン宮崎野球の日本代表が8日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向けた合宿3日目の練習を行った。家庭の事情で参加が遅れていた岡本（巨人）が合流し、実戦形式の打撃練習に参加した。投手陣では高橋宏（中日）曽谷（オリックス）らが登板。高橋宏は延べ7人と対戦し2三振を奪った。9日は休養日で、10日に広島との練習試合