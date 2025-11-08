ラッパーの晋平太さんのXが8日、更新。親族が亡くなったと発表した。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。晋平太さんは12年開催の「戦極MCBATTLE」で優勝。その「戦極MCBATTLE」公式Xが晋平太さんの死を追悼した。「晋平太さん、本当にありがとうございました。志半ばで病に倒れられたこと、さぞ無念だったことと思います。心よりご冥福をお祈りいたします。どうか安らかにお眠りく