歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。40年続いたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の話題に触れながらラジオ番組継続を示唆した直後、次週のトーク内容を告知しした。「あえて話すつもりはなかった」と前置きしてから「おまかせ！」の来年3月終了の件について話した上で「いいかげんに1000回」については辞める気がないことを明