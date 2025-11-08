11月4日、東京・世田谷区のマンションで、生後約3カ月の女の子が死亡しているのが発見された事件。殺害の容疑で逮捕されたのは、女の子の母親で職業不詳の鈴木沙月容疑者（28）だ。各社報道によると、鈴木容疑者は3日夜、生後3カ月の長女・優愛ちゃんの首や腹を、刃物で切り付けて殺害した疑いが持たれている。4日朝、鈴木容疑者から「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」という110番通報があり、駆けつけた警官が