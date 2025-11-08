トップスだけで過ごすには寒いけれど、厚手のコートはまだ暑い……。そんな今の季節にぴったりなのは、サッと羽織りやすいベスト。今回は【ZARA（ザラ）】から、垢抜け感のあるコーデを楽しめそうなベストをピックアップしてお届け。エクリュカラーとキルティングがおしゃれで可愛いベストや、クラシカルなムードがアップするテーラードベストなど。一点投入するだけで、センスアップを狙える