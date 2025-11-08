俳優のグレン・パウエルは、映画「トップガンマーヴェリック」で共演した俳優のトム・クルーズから走り方を教わったという。1987年に公開された「バトルランナー」のリメイク版となる「ランニング・マン」で主役を演じているグレンは、スタントに関してトムからアドバイスをもらったのだそうだ。 【写真】確かに命がけ！ヤバすぎるスタント ７日放送のTV番組「グレアム・ノートン・ショー」