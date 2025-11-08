11月4日、東京・世田谷区の自宅にて生後3か月の女児を殺害した疑いで母親が逮捕された。痛ましい事件を起こしたのは、YouTubeのチャンネル登録者2.16万人の鈴木沙月容疑者だった（28）。先天性骨形成不全症という持病を患いながらも「車椅子YouTuber」としてファンに希望を与えていた鈴木容疑者は、なぜ我が子・優愛ちゃんに手をかけてしまったのか──。【前後編の後編。前編を読む】【写真】鈴木容疑者が犯行自白2時間前に連投