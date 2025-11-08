―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― 「友人の仕事を手伝ったら、お昼を奢ってくれただけで謝礼がなかった」「知人のパーティーに呼ばれたけれど、会費制だとは聞いていなかった」別にお金のために動いたわけではないし、最初から知っていたら何てことない金額なのに、無性にモヤモヤしてしまうーーそんな経験はありませんか？些細なことであっても、悪い面を伝えていないと、関係性にさえヒビが入ってしまうもの