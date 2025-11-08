愛知・一宮市で、対向車がセンターラインを越えて目前に迫る瞬間がカメラに捉えられた。撮影者の車は衝突寸前で停車。対向車はクラクションにも反応せず走り去ったという。一方、埼玉・入間市では、出会い頭の衝突事故が発生した。車は一時停止を無視し、猛スピードで交差点に進入していたという。対向車が突然センターライン越え愛知・一宮市で2日午後2時半頃に撮影されたのは、センターラインをはみだしながら迫り来る車の姿だっ