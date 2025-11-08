◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）好メンバーが集まった２歳重賞は１６頭立てで行われ、単勝１・８倍で１番人気のダイヤモンドノット（牡、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が２番手から進め、ゴール前で鮮やかに後続を突き放し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。クリストフ・ルメール騎手は２０２０年モントライゼ以来、歴代最多を更新する５勝目。福永調