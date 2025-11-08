◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会2回戦花巻東7―0駒大苫小牧（2025年11月8日JALスタジアム花巻）大会連覇を狙う花巻東がコールド発進を決めた。1番の綿貫はるの（2年）は0―0の2回2死満塁から左中間を破る先制の2点二塁打を放った。この一打が決勝打となり「来たボールを素直に打とうと思っていました。ここまでチームがなかなか勝てなかったので、緊張はあり