「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）前川右京外野手が合流即、快音を連発。午後のフリー打撃で５１スイング中、場外弾２発を含む３本の柵越えを放ち、満員のスタンドからは拍手が送られた。レギュラー定着が期待された今季は６９試合の出場で打率・２４６、１本塁打、１５打点。来季へ向けて、「今年やったことはやめて、昨年と同じようなバットの軌道に戻したい」と、２４年の打撃フォームで勝負すると意気込んでいる。報