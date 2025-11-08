11月8日、東京競馬場で行われた11R・京王杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）が快勝した。3馬身差の2着に8番人気のフクチャンショウ（牡2・美浦・加藤征弘）、3着に12番人気のトワニ（牝2・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:20.9（良）。2番人気で津村明秀騎乗、シュペルリング（牡2・美浦・嘉藤貴行）は10着、3番人気で横山和生騎乗