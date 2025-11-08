約490万円！ トヨタ新「ハチロク」発表！2025年11月6日、トヨタのカナダ法人はピュアスポーツクーペ「GR86」の2026年モデルを発表しました。目を引くイエローのボディカラーと専用パフォーマンスパッケージを組み合わせた特別仕様車「Yuzu Edition（ゆずエディション）」を加えた、全4グレード構成で販売されるといいます。約490万円！ トヨタ新「ハチロク」発表！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「ハチロク」です！（3