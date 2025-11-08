７日、ボチョリシビリ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京11月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は7日、北京でグルジアのボチョリシビリ外相と会談した。７日、ボチョリシビリ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）