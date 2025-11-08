落語家・立川志らく（62）が7日、BS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）に出演。11年に喉頭癌で亡くなった師匠・立川談志さん（享年75）とのエピソードを語った。「亡くなるちょっと前に、談志が喉を切っちゃって喋ることができないと。それで入院して、ある時、弟子に会いたいって言うから会いに行った」とお見舞いへ。すると談志さんは筆談で「お前に言いたいことがある」とメモを渡してきた。「読め