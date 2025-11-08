東京・墨田区の東京スカイツリータウンで、クリスマスシーズン恒例のライトアップが早くも始まっています。【映像】多くの人で賑わう東京スカイツリータウンの様子東京スカイツリーはクリスマス限定の特別ライティングが施され、東京スカイツリータウンは約53万球の幻想的な光に包まれています。会場では華やかな音楽とともに映し出されるプロジェクションマッピングのほか、絵本の世界を再現したクリスマスマーケットなども