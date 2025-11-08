けさ、東京・三鷹市の京王井の頭線の沿線で火災があり、線路の枕木などが燃えました。井の頭線は今も一部の区間で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていません。【写真を見る】「工事現場が燃えている」京王井の頭線で沿線火災枕木など燃える吉祥寺−富士見ヶ丘の上下線で運転見合わせ再開見通し立たずきょう午前7時50分ごろ、三鷹市井の頭で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。警視庁などによります