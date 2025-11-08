予想外の快進撃に驚きの声が上がっている。現地11月７日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、グループGの北朝鮮は欧州の強豪ドイツと対戦。１−１のドローに持ち込んだ。初戦でエルサルバドルに５−０で大勝した北朝鮮は、この試合では62分に先制点を献上したものの、81分にハン・イルンボクが鋭いシュートで同点ゴールを決め、貴重な１ポイントを奪取。１勝１分けの勝点４でグループ