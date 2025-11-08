2027年3月に閉学する鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学で、学祭「純短祭」が10月25・26日の2日間にわたり行われました。1・2年生揃っての開催は、2025年が最後――。思い出の1ページには、特別な純短祭にしたいと思うに満ちた、情熱あふれる学生たちの姿がありました。 ■最後の純短祭へ――学生会がつなぐ1・2年生の絆 鹿児島市唐湊の高台にある鹿児島純心女子短期大学。通称「純短」。毎年10月に