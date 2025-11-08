８日、任期満了に伴う県知事選挙の投票日を９日に控え県内各地では投票所の設置が進んでいます。 広島市中区の幟町小学校では、広島市の職員らが投票箱を設置するなど準備が進められていました。 広島県内では１２１５カ所に投票所が設置されます。 今回の県知事選挙は湯崎知事の退任に伴い、新人３人が争う選挙戦となっています。 １１月２日までの期日前投票は８万６９５５人が投票し投票率は３．８パーセントと、４年