お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえが８日までに更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」にゲスト出演した青木さやかに長年「申し訳ない」と思っていたことを告白した。２人は１０年以上ぶりの再会だそうで、くわばたは「青木さんを見るたびに申し訳ないと思うことがいまだにある」と切り出した。青木の出産直後、退院してすぐに赤ちゃんに会うために青木の家を訪れた当時の出来事であると述べた。青