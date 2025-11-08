【ソウル共同】韓国を拠点とする非政府組織（NGO）「アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク」は8日の声明で、トランプ米大統領が「核兵器実験」を指示したことに対し、核実験に反対する国際的な合意からの「危険な逸脱」だと非難した。核不拡散体制に「取り返しのつかない損害を与える」とした。声明は、米国が核実験を繰り返した太平洋諸国の住民や、広島と長崎の被爆者らは健康被害などに長く苦しんでいると