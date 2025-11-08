「鹿の角きり」で、赤い旗を持ってシカを追い込む勢子ら＝8日午後、奈良市古都奈良の秋の伝統行事「鹿の角きり」が8日、奈良公園（奈良市）の鹿苑で始まった。逃げるシカを法被姿の勢子が追い込む攻防の末、神職役がのこぎりで角を切り落とすと、会場からは歓声が上がった。秋に発情期を迎えた雄ジカが攻撃的になり、成長した角で人を傷つけることを防ぐため、江戸時代初期に始まったとされる。和太鼓の合図で角切り場に入って