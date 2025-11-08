歌手の新浜レオンが愛媛・新居浜市の「新居浜ふるさと観光大使」に就任し、７日に新居浜市内のあかがねミュージアムで委嘱式に出席した。新浜はかねてインターネットで新浜レオンと検索すると必ず「新居浜イオン」がヒット。そのためデビュー当初から「新居浜市では、新浜レオンの認知度が高いに違いない。新居浜イオン（イオンモール新居浜）でイベントをしたい！」とかねてから公言していた。観光大使就任のきっかけは今年