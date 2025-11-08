8日午後、山形県新庄市のJR新庄駅構内で新幹線の車庫にクマが居座りました。この影響で山形新幹線や在来線が一部の区間で運転を見合わせています。8日午後2時半ごろ、JR新庄駅構内にある新幹線の車庫にクマが居座っているのが見つかりました。警察やJRによりますと、クマは体長50センチほどの子グマとみられていて、車庫の中に居座り、外に出てくる心配はないということです。現在、市などがわなの設置を検討しています。この影響