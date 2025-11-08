歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。禁煙について語った。リスナーから15年前に禁煙し、今も続けているとのメールが寄せられると、和田は「いかがでしょうか」と反応した。「私はやめて、私は凄い体調いいです」と明言。「私もやめるのが大変でしたけど、もうやめて15、6年たちますね」と明かした。「難しいで