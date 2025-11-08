「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）驚異的なフェアウエーキープ率で堀琴音（２９）＝ダイセル＝が上位に顔を出してきた。１番からティーショットをフェアウエー右サイドに置き、３打目を２メートルに。「難しいラインでしたけど」読み切って、バーディー発進。続く２番はフェアウエーからの２打目がわずかに届かず、カラーから「１０メートルくらい」をまたも沈めて、連続