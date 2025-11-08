12月に日本初演を迎える『スリー・キングダムス Three Kingdoms』のスペシャルトークイベントが行われ、俳優の伊礼彼方さん、音月桂さんらが登場しました。【写真を見る】【 伊礼彼方 】満席のファンを気遣う神対応日本初演作に「攻めの姿勢でいけるタイプなので責任を負えると思った」本作は、イギリス演劇界の奇才、サイモン・スティーヴンスが描く、猟奇殺人の裏に潜む、善と悪の曖昧さを問う、戦慄のサスペンス。 トー