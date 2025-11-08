歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。40年間続いたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）を来年3月で終了することに触れた上で、ラジオ番組継続を明言した。リスナーから「『おまかせ』が3月で終わってもずっとラジオは続けてくださいよ。アッコさんの日常を聞くのがとても楽しい時間なんですから」とお願いされて「もうそう言ってい