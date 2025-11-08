11月8日（現地時間7日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ディアロン・フォックスが翌9日にホームのフロストバンク・センターで行われるニューオーリンズ・ペリカンズ戦で、今シーズン初出場を飾ると発表した。 フォックスは、2025年2月4日の3チーム間トレードでサクラメント・キングスから加入した190センチ83キロのポイントガード。スパーズ入