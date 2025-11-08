ベルギーサッカー協会(KBFV)は7日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたベルギー代表メンバー26名を発表した。キャプテンのMFケビン・デ・ブライネが負傷で招集外となった一方、22歳DFネイサン・ノイ(リール)と21歳FWロメオ・ベルマント(クラブ・ブルージュ)の若手2選手が初選出を果たしている。ベルギーはリュディ・ガルシア監督の下、現在グループJで首位。本大会出場に王手をかける中、15日の第9節で4位カザフスタン、