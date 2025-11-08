[11.8 J1Âè36Àá](»°¶¨FÇð)¢¨16:00³«»Ï¼ç¿³:¾åÅÄ±×Ìé<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]ÀèÈ¯GK 25 ¾®Åçµü²ðDF 2 »°´Ý³ÈDF 4 ¸Å²ìÂÀÍÛDF 42 ¸¶ÅÄÏËMF 3 ¥¸¥¨¥´MF 8 ¾®Àô²ÂÊæMF 14 ¾®²°¾¾ÃÎºÈMF 21 ¾®À¾ÍºÂçMF 39 ÃæÀîÆØ±ÍMF 88 ÇÏ¾ìÀ²ÌéFW 18 ³ÀÅÄÍµÚö¹µ¤¨GK 29 ±Ê°æ·ø¸èDF 13 ¸¤»ôÃÒÌéDF 22 ÌîÅÄÍµ´îDF 26 ¿ù²¬ÂçÚöMF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍMF 20 À¥ÀîÍ´ÊåMF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏºMF 40 ¸¶ÀîÎÏFW 9 ºÙÃ«¿¿Âç´ÆÆÄ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹[Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹]