[11.8 J1第36節](レモンS)※15:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 4 舘幸希DF 32 松村晟怜DF 66 松本大弥MF 7 小野瀬康介MF 13 平岡大陽MF 14 茨田陽生MF 28 太田修介MF 47 中野伸哉FW 10 鈴木章斗FW 72 二田理央控えGK 81 吉田舜DF 8 大野和成MF 15 奥野耕平MF 17 田村蒼生MF 18 池田昌生MF 37 鈴木雄斗MF 50 藤井智也FW 27 ルイス・フェリッピFW 77 石井久継監督山口智[アルビレック