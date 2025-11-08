King Gnuが11月13日(木)19時より放送される『ベストヒット歌謡祭2025』にて、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌となった「TWILIGHT!!!」を披露することが発表された。今回、ベストヒット歌謡祭のためだけに名探偵コナンの原作者である青山剛昌がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集してメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱す