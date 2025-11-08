井ノ原快彦（49）本上まなみ（50）が8日、大阪市のなんばパークスシアターで、ナレーションを務めた「映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（イワタナオミ監督）の“大ひっと”御礼舞台あいさつに出席した。井ノ原は、大阪での舞台あいさつに「大阪は第2のふるさと。このお仕事を始めて、一番最初にやったお仕事も大阪だった。僕はそこからスタートしてる。1週間前にも来ましたし、大阪では電車で移動しますから」と“大阪